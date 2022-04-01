Уряд Естонії заборонив дію сервісу Yandex.Taxi на території країни

Про це повідомляє Postimees.



За словами прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, запровадження додаткових санкцій необхідне для захисту безпеки країни.



"Заборона діяльності Yandex дає чіткий сигнал про те, що компаніям, які співпрацюють із російськими спецслужбами, не місце в Естонії. Ми також запропонували Євросоюзу запровадити санкції проти Yandex", - сказала Каллас.



Важливою причиною запровадження санкцій є недавнє рішення Росії, згідно з яким Yandex має передавати зібрані ним персональні дані спецслужбам.



"Метою санкцій є запобігання збору даних естонських користувачів та використанню їх російськими спецслужбами. Для використання програми Yandex необхідно надати доступ до великої кількості персональних даних, які обробляються на серверах компанії в Росії та можуть бути використані у розвідувальній діяльності проти Естонії та Європи. У сьогоднішній політичній ситуації це є серйозною загрозою безпеці Естонії", — пояснив Міністр підприємництва та інформаційних технологій Андрес Сутть.



Як санкції на Yandex NV буде накладено обмеження на надання послуг на території Естонії.

Це означає, що Yandex NV заборонено надавати послуги з таксування та посередницькі послуги в Естонії, а також забороняється дозволяти Yandex прямо або побічно надавати згадані послуги.



В результаті санкцій таксофірмам та водіям заборонено їздити через додаток таксовозвозу Yandex (Yandex Pro) та виконувати замовлення.

З метою реалізації обмежень та підвищення обізнаності Департамент захисту прав споживачів та технічного нагляду Естонії повідомить власників дозволів на перевезення таксі про державні санкції через реєстр економічної діяльності.



Інтернет-провайдери також повинні обмежити доступ до пов'язаних з таксовозвозом сайтів та програм Yandex NV (Yandex Go і Yandex Pro). Магазини програм (Google Play, App Store та ін.) також повинні обмежити завантаження програми Yandex.Taxi та припинити пропонувати оновлення програм.

Нагадаємо, що 21 березня Латвія закрила службу таксі від російського "Яндексу" на своїй території