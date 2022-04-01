Уряд Естонії заборонив дію сервісу Yandex.Taxi на території країни
Уряд Естонії затвердив внутрішньодержавні санкції щодо Yandex.Taxi та заборонив дію сервісу на території країни
Про це повідомляє Postimees.
За словами прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, запровадження додаткових санкцій необхідне для захисту безпеки країни.
"Заборона діяльності Yandex дає чіткий сигнал про те, що компаніям, які співпрацюють із російськими спецслужбами, не місце в Естонії. Ми також запропонували Євросоюзу запровадити санкції проти Yandex", - сказала Каллас.
Важливою причиною запровадження санкцій є недавнє рішення Росії, згідно з яким Yandex має передавати зібрані ним персональні дані спецслужбам.
"Метою санкцій є запобігання збору даних естонських користувачів та використанню їх російськими спецслужбами. Для використання програми Yandex необхідно надати доступ до великої кількості персональних даних, які обробляються на серверах компанії в Росії та можуть бути використані у розвідувальній діяльності проти Естонії та Європи. У сьогоднішній політичній ситуації це є серйозною загрозою безпеці Естонії", — пояснив Міністр підприємництва та інформаційних технологій Андрес Сутть.
Як санкції на Yandex NV буде накладено обмеження на надання послуг на території Естонії.
Це означає, що Yandex NV заборонено надавати послуги з таксування та посередницькі послуги в Естонії, а також забороняється дозволяти Yandex прямо або побічно надавати згадані послуги.
В результаті санкцій таксофірмам та водіям заборонено їздити через додаток таксовозвозу Yandex (Yandex Pro) та виконувати замовлення.
З метою реалізації обмежень та підвищення обізнаності Департамент захисту прав споживачів та технічного нагляду Естонії повідомить власників дозволів на перевезення таксі про державні санкції через реєстр економічної діяльності.
Інтернет-провайдери також повинні обмежити доступ до пов'язаних з таксовозвозом сайтів та програм Yandex NV (Yandex Go і Yandex Pro). Магазини програм (Google Play, App Store та ін.) також повинні обмежити завантаження програми Yandex.Taxi та припинити пропонувати оновлення програм.
- Нагадаємо, що 21 березня Латвія закрила службу таксі від російського "Яндексу" на своїй території
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