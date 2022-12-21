Уряд Грузії передає Україні 25 генераторних установок
Грузинський уряд відправив Україні гуманітарний вантаж для допомоги в умовах дефіциту електроенергії – 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кВт
Про це повідомляє посольство України в Грузії.
Зазначається, що тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов разом із заступником міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе взяв участь у церемонії завантаження 25 потужних (від 150 до 500 кВт) генераторів електроенергії. Їхня загальна вартість - більше 1.4 млн ларі.
Генератори, які передає Грузія, – промислового призначення. Їх можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, помпових агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об'єктів.
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