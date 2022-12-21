Уряд Грузії передає Україні 25 генераторних установок

Про це повідомляє посольство України в Грузії.

Зазначається, що тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов разом із заступником міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе взяв участь у церемонії завантаження 25 потужних (від 150 до 500 кВт) генераторів електроенергії. Їхня загальна вартість - більше 1.4 млн ларі.

Генератори, які передає Грузія, – промислового призначення. Їх можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, помпових агрегатів для постачання питної води та інших життєво важливих об'єктів.

15 грудня стало відомо, що США передали Києву спецтехніку та генератори для котелень та станцій теплопостачання.

18 грудня стало відомо, що уряд Латвії виділить 560 тисяч євро на купівлю генераторів для українських медіа

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