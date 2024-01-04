Уряд Литви шукає можливості закрити російські школи після стрілянини в закладі освіти

Про це заявив міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас, пише LRT.

Про це задумалися після інциденту, що стався у вільнюському районі Науяместіс. Два підлітки, котрі навчаються в російськомовній школі, з пневматичного пістолета стріляли в однокласника через його політичні погляди. За словами мами постраждалого хлопця, це сталося після того, як він сказав, що не підтримує війну РФ проти України. При цьому підлітки під час стрільби увімкнули гімн ПВК Вагнера.

Якштас заявив, що такі ситуації спричинені складною інтеграцією в Литві російських меншин. Тому в міністерстві шукають законних способів відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини.

"Ми оцінюємо й обговорюємо з командою, чи є можливі шляхи поступового закриття шкіл для російської меншини. Ми оцінюємо правову базу, чи можна взагалі це зробити", - сказав Якштас.

На таку заяву литовського міністра відреагував так званий сенатор від Запорізької області, представник окупаційної влади Дмитро Рогозін. Він заявив, що треба "зробити коридор у Калінінградську область".

"Настав час прорубати коридор у Калінінградську область. Для поїздок наших громадян із Росії в Росію візи та інші дозволи іноземної влади нетерпимі”, - написав Рогозін.