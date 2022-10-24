Про це у facebook розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін виділив додаткові 300 млн грн на відновлення Харкова й Харківської області та 37 млн грн для Києва.

"Загалом за останні місяці уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури", - зазначив прем'єр.

Шмигаль також сказав, що вже запущено програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності, що дасть змогу спрямовувати його кошти на відбудову пошкоджених житлових будівель.

22 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури. Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що удари по критичній інфраструктурі України - це спроби Кремля спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

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