Уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову пошкодженої інфраструктури
За останні місяці Кабінет міністрів надав українським регіонам близько 5 млрд грн на відбудову пошкодженої інфраструктури, внаслідок воєнних дій
Про це у facebook розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, Кабмін виділив додаткові 300 млн грн на відновлення Харкова й Харківської області та 37 млн грн для Києва.
"Загалом за останні місяці уряд надав регіонам близько 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури", - зазначив прем'єр.
Шмигаль також сказав, що вже запущено програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності, що дасть змогу спрямовувати його кошти на відбудову пошкоджених житлових будівель.
- 22 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури. Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що удари по критичній інфраструктурі України - це спроби Кремля спровокувати нові хвилі біженців до Європи.
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