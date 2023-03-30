Уряд надаватиме гранти ветеранам для започаткування власного бізнесу
В рамках формування ветеранської політики, уряд надаватиме безповоротні гранти ветеранам для започаткування власного бізнесу у будь-якій сфері
Про це Денис Шмигаль розповів на засіданні уряду 30 березня.
Гранти надаватимуться в рамках програми "Ветеранський бізнес".
"Сьогодні уряд ухвалює постанову про розширення програми безповоротних грантів єРобота, яка включатиме окремі напрями саме для ветеранського бізнесу", - заявив Шмигаль.
Згідно з першим напрямком, 250 тисяч гривень гранту на власний бізнес ветеран може отримати за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця.
За умовами другого напрямку, 500 тисяч гривень гранту може отримати член родини учасника бойових дій, якщо створить в новому бізнесі щонайменше два робочих місця. Співфінансування за цією програмою буде 70 на 30 - тобто 70% вносить держава, 30% мають бути власні кошти нового підприємця.
За третім напрямком, 1 млн гривень гранту може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова для цього гранту – це створити від 4 робочих місць, з яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тут також фінансування за схемою 70 на 30.
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