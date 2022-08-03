Про це інформує Reuters.

Як відомо, надзвичайна спека охопила великі частини Європи та Сполучених Штатів минулого місяця.



Оскільки дві третини населення Нідерландів проживає нижче рівня моря, посухи можуть швидко стати гострою проблемою в країні. Це може призвести до замулювання річок і ускладнення водного руху.



Ще одна проблема виникає через пересихання дамб - багатьом потрібна вага самої води, щоб утримувати свою міцність.



"Ми бачимо, що в Нідерландах протягом кількох тижнів стає сухіше через випаровування в нашій країні та дуже низький стік річок з-за кордону", — сказала Мікеле Блом з Управління громадських робіт і водних ресурсів країни.



Наразі баржі на нижній течії Рейну - важливому маршруті для транспортування вугілля з Роттердама вглиб країни до німецьких сталеливарних заводів і виробників електроенергії - працюють менше ніж наполовину.

Міністерство інфраструктури та транспорту Нідерландів повідомило, що станом на вівторок вода текла через Рейн зі швидкістю 850 кубометрів на секунду.



Райони водопостачання закликають людей економити воду, а південні провінції Зеландія та Лімбург просять людей не використовувати поверхневу воду для поливу.

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