Уряд Німеччини оприлюднив черговий пакет допомоги Україні

Про це йдеться на сторінку уряду Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли:

10,080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;

Понад 8,5 мільйонів набоїв;

27 тисяч 40-мм боєприпасів;

Броньований мостоукладач Beaver;

32 вантажівки Zetros;

4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;

4 прикордонні автомобілі;

20,000 захисних окулярів для солдатів.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.