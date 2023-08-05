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Уряд оприлюднив зарплати Шмигаля та його заступників

5 серпня, 2023 субота
21:16
Новини Денис Шмигаль

Уряд оприлюднив розмір нарахованої заробітної плати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його заступників за липень

Відповідна інформація з'явилася на Урядовому порталі.

Так, посадовий оклад прем'єр-міністра Дениса Шмигаля становить 82 385 грн. З них на податки пішло 16 065 грн: податок з доходів фізичних осіб становив 14 829,30 грн, військовий збір – 1 235,78 гривні. Тож фактично отримана заробітна плата Шмигаля склала 66 319,92 грн.

Однаковий рівень доходів мають віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та міністерка  з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Їхній посадовий оклад сягає 82 385 грн, а заробітна плата після вирахування податків становила 66 319,92 грн.

Посадовий оклад міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова складає 66 692,62 грн, ще 15 692,39 грн заробітної плати йому нарахували за відрядження, тож його зарплата становила 66 319,92 грн після вирахування податків. 

Міністром цифрової трансформації України Михайло Федоров заробив 66 429,15 грн. Його оклад становить 70 794 грн, до них додали 11 726 грн за відрядження. Сума утриманих податків склала 16 091,53 грн,

Фактично отримана міністеркою економіки України Юлією Свириденко заробітна плата після вирахування становила 66 319,92 грн. До посадового окладу у сумі 62 769,52 грн додались 19 615,48 грн зарплати за час відрядження. 

Міністр Кабміну Олег Немчінов заробив 65 238,30 грн. Його посадовий оклад становить 78 461,90 грн, до нього додались 2 579,46 грн відпускних. З його окладу вирахували 15 803,06 грн податків. 

Держсекретар Кабміну Олександр Ярема фактично отримав 84 572,49 грн, маючи посадовий оклад 40 100 грн Він має надбавки за ранг (800 грн), вислугу років (15 639 грн), виконання особливо важливої роботи (40 500 грн) та роботу з таємними документами (8020 грн). 

Його перший заступник Костянтин Мар’євич отримав 67 655,42 грн. Заступники Олег Войтович, Павло Полянський, Ігор Яременко та Володимир Федорчук заробили 70 449,90 грн, 73 496,50 грн, 58 201,50 грн та 75 500,70 грн відповідно. 

  • 17 січня стало відомо, що зарплата Єрмака та його заступників за 2022 рік вища, ніж у Зеленського. Згідно з держпорталом публічних коштів, Володимир Зеленський заробляє менше, ніж керівник ОП Андрій Єрмак - у 2022 році глава держави одержав 270,48 тис. грн, в той час, як Єрмак - 457,01 тис. грн. 
Україна
Денис Шмигаль
Ірина Верещук
уряд Шмигаля
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