Уряд покращив прогнози врожаю зернових до 67 млн тонн
Стан збирання, зберігання та експорту сільськогосподарської продукції, а також підготовку до посіву озимих культур під урожай 2023 року обговорили під час селекторної наради з очільниками областей під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля
Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України
Глава Уряду передав слова вдячності аграріям, які героїчно збирають врожай, особливо в тих областях, де продовжуються обстріли та є заміновані поля.
"Попри всі негаразди, жнива тривають. Відповідно до інформації Мінагрополітики, за період жнив збирання зернових проведено на площі 3,5 млн га, фактично зібрано 12 млн тонн зерна нового врожаю", — відзначив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр підкреслив, що сьогодні перший корабель із українським зерном уже пройшов перевірку в Стамбулі і відбув у порт призначення.
"Загалом за червень ми експортували 3,2 млн тонн з 5 млн тонн, які було потрібно. Експорт поступово зростає і залізницею, і дорогою, і через Дунайські порти. Морські порти значно розширять ці спроможності і аграрії отримають нові можливості для збуту продукції. Держава робить для цього все необхідне", — наголосив Прем’єр-міністр.
Учасники наради також заслухали інформацію Міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського щодо стану збирання і зберігання зернових та олійних культур. Він зазначив, що цьогоріч збір урожаю очікується більше, ніж спершу прогнозувалося — 65-67 млн тонн замість 60 млн тонн, як передбачалося раніше.
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