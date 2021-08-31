Уряд Польщі просить Дуду запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через мігрантів
Польський уряд просить президента Анджея Дуду ввести режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю
Про це повідомляє Liga.Net.
Прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що ситуація на кордоні є кризовою, адже режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка переправляє людей з Іраку в Польщу, Литву і Латвію.
Рада міністрів пропонує на 30 днів ввести режим НС в прикордонних районах Люблінського і Підляського воєводств.
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"Литва і Латвія вже ввели такі правила. Ми повинні зупинити ці агресивні гібридні дії", – додав прем'єр.
Очільник МВС Маріуш Камінський уточнив, що режим НС пропонують ввести в 115 прикордонних місцевостях Підляського і 68 місцевостях Люблінського воєводств.
"Прикордонна служба, армія і поліція, які будуть стежити за порядком в прикордонній смузі, повинні мати інструменти ефективних дій. Жодних поїздок, жодних подій, жодних демонстрацій в цій прикордонній смузі не можна організовувати", – заявив він.
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