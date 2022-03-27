Уряд повинен готувати законопроєкт, який передбачає, що Україна введе санкції проти міжнародних компаній, які далі ведуть бізнес в росії, — голова експертної ради Українського аналітичного центру

"Питання не в тому, скільки компанії втратять доходів в Україні внаслідок цього, а питання в тому, що ми повинні усвідомити, що несуть співвідповідальність за скоєні воєнні злочини в Україні", – наголосив експерт в етері Espreso TV.



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Також Кушнірук додав: "Цей рік буде важким для світової аграрної індустрії, тому що Україна забезпечує великі обсяги експорту, до прикладу, 50% експорту соняшникової олії йде саме з України. Звісно, ми будемо мати великі проблеми з експортом. Те саме стосується зернової продукції. Тож з цієї точки зору світ зіштовхнувся з великими проблемами".



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