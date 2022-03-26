Уряд прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Відтепер для їх ввезення не потрібно спеціальних дозволів, а лише декларація. Також спростили механізм ввезення ще низки речей.



"Пластини для бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, безпілотні літальні апарати, квадрокоптери нецивільного призначення, бінокль, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери, коліматорні приціли, приціли нецивільного призначення, тепловізори та прилади нічного бачення. Від сьогодні потребують для ввезення лише гарантійний лист кінцевого користувача", - сказала Верещук.



За її словами бюрократію скасували на прохання волонтерів, щоб вони швидко і вчасно допомагали військовим.



Нагадаємо, уряд готує нову програму підтримки для переселенців з районів бойових дій.