Уряд призначив голову Ради з інформаційної та кібербезпеки Гайдука заступником міністра оборони
Кабмін призначив голову Ради з інформаційної та кібербезпеки Олега Гайдука заступником міністра оборони Олексія Резнікова
Відповідне розпорядження №1794-р від 30 грудня оприлюднив Урядовий портал.
"Призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - йдеться у документі за підписом прем'єрміністра Дениса Шмигаля.
Олег Васильович Гайдук - почесний зв'язківець України, ексголова правління ВАТ "Укртелеком", ексголова Національної комісії регулювання зв'язку України, голова Ради з інформаційної та кібербезпеки України, утвореної Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку України.
Крім того, Олег Гайдук є автором понад 70 наукових та інших публікацій у галузі телекомунікацій, управління надзвичайними ситуаціями та хімії.
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