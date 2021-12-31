Уряд призначив голову Ради з інформаційної та кібербезпеки Гайдука заступником міністра оборони

Відповідне розпорядження №1794-р від 30 грудня оприлюднив Урядовий портал.



"Призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - йдеться у документі за підписом прем'єрміністра Дениса Шмигаля.



Олег Васильович Гайдук - почесний зв'язківець України, ексголова правління ВАТ "Укртелеком", ексголова Національної комісії регулювання зв'язку України, голова Ради з інформаційної та кібербезпеки України, утвореної Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку України.



Крім того, Олег Гайдук є автором понад 70 наукових та інших публікацій у галузі телекомунікацій, управління надзвичайними ситуаціями та хімії.



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