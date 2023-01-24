Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 24 січня, інформує НАК "Нафтогаз України".

Незалежними членами призначені ексстарший віцепрезидент норвезької компанії Equinor (Statoil) Анфіннсен Тор Мартін, професор бізнес-школи INSEAD Людо ван дер Хейден, президент та гендиректор Vermilion Energy Маріно Ентоні та Хуквей Річард, який має 33-річний досвід роботи у компанії BP.

Представниками держави в наглядовій раді стали радниця прем'єр-міністра України з питань енергетики Наталя Бойко та заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Наглядову раду обрали за результатами незалежного конкурсу відповідно до Принципів корпоративного управління й Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Нафтогаз має управлятися в прозорий та ефективний спосіб в інтересах передусім громадян України. Тому я дуже вдячний уряду за обрання наглядової ради. Вона має забезпечити прозорість та контроль за роботою правління компанії відповідно до вимог ОЕСР. Це дуже важливий крок, спрямований на відновлення довіри до роботи всієї Групи Нафтогаз, що є одним із ключових моїх завдань на позиції очільника Групи", - сказав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Повідомляється, що з 27 вересня 2021 року наглядова рада була відсутня через припинення повноважень усіх її членів. З того часу й до обрання нового складу функції виконував Кабінет Міністрів України.

4 листопада 2022 року, в перший день на посаді голови правління НАК "Нафтогаз України", Олексій Чернишов звернувся до уряду, аби відновити роботу наглядової ради компанії.

Довідково. Відповідно до чинного статуту Нафтогазу склад наглядової ради встановлює Кабмін, загалом сім незалежних членів.

Кабмін 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади очільника Нафтогазу. Замість нього призначено Олексія Чернишова.

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