Уряд призначив т. в. о. глави Міндовкілля та погодив низку кандидатур у керівництво держорганів і підприємств
У середу, 3 листопада, Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця
Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України на Стрільця Руслана Олександровича", - написав Мельничук.
Крім того, уряд призначив або погодив призначення у керівництво державних органів і підприємств ще низки людей:
- Зборовського Євгена Сергійовича - головою Державної служби України з безпеки на транспорті;
- Лоссовського Ігоря Євгеновича - заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;
- Канцурака Віктора Васильовича - державним секретарем міністерства аграрної політики та продовольства України;
- Лактіонову Тетяну Юріївну - заступником голови Національної соціальної сервісної служби України;
- Бобровицького Олександра Михайловича - головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
- Бірюкова Андрія Віталійовича - заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Самініну Ольгу Валеріївну - на посаду директора державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт";
- Медведика Олександра Федоровича - на посаду директора державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт".
Водночас уряд звільнив Авраменко Катерину Валентинівну з посади держсекретаря міністерства аграрної політики та продовольства України, Канцурака Віктора Васильовича - з посади заступника голови Державної екологічної інспекції України, Мальованого Андрія Миколайовича - з посади голови Державної екологічної інспекції України.
- Нагадаємо, Верховна Рада звільнила віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiя Резнікова, міністра оборони Андрія Тарана, першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка, віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.
- Президент Володимир Зеленський вніс до Ради подання про призначення Олексія Резнікова міністром оборони.
- Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія заявив, що 4 листопада Рада голосуватиме щодо чотирьох кандидатів у міністри.
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