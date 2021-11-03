Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Уряд призначив т. в. о. глави Міндовкілля та погодив низку кандидатур у керівництво держорганів і підприємств

Уряд призначив т. в. о. глави Міндовкілля та погодив низку кандидатур у керівництво держорганів і підприємств

3 листопада, 2021 середа
19:06

У середу, 3 листопада, Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України на Стрільця Руслана Олександровича", - написав Мельничук.

Крім того, уряд призначив або погодив призначення у керівництво державних органів і підприємств ще низки людей:

  • Зборовського Євгена Сергійовича - головою Державної служби України з безпеки на транспорті;
  • Лоссовського Ігоря Євгеновича - заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;
  • Канцурака Віктора Васильовича - державним секретарем міністерства аграрної політики та продовольства України;
  • Лактіонову Тетяну Юріївну - заступником голови Національної соціальної сервісної служби України;
  • Бобровицького Олександра Михайловича - головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
  • Бірюкова Андрія Віталійовича - заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Самініну Ольгу Валеріївну - на посаду директора державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт";
  • Медведика Олександра Федоровича - на посаду директора державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт".

Водночас уряд звільнив Авраменко Катерину Валентинівну з посади держсекретаря міністерства аграрної політики та продовольства України, Канцурака Віктора Васильовича - з посади заступника голови Державної екологічної інспекції України, Мальованого Андрія Миколайовича - з посади голови Державної екологічної інспекції України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Кабмін
призначення
кадрові зміни
Читайте також:
Юрий Ганиченко
2 листопада, 2021 вiвторок
Ще три області можуть стати "червоними": які саме
2 листопада, 2021 вiвторок
Боксер, який нокаутував Джошуа, закликав Усика не повторити його помилок у реванші
Анатолій Тимощук
1 листопада, 2021 понедiлок
Контрабанда на 10 млн євро і грамоти від "ДНР", - ексдружина Тимощука ошелешила інформацією про колишнього капітана збірної України, який працює в Росії
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.19
    Купівля 26.19
    Продаж 26.41
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
3 листопада
19:45
Оновлено
Вінісіус (праворуч) та Майкон
"Реал" - "Шахтар" 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
19:02
Служба безпеки не може розслідувати "справу Татарова" - досі не отримала матеріали від НАБУ
18:46
За попередніми даними, в авіакатастрофі під Іркутськом було 2 українці - прессекретар МЗС
18:43
ФК "Шахтар"
"Реал" - "Шахтар": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
18:30
Ірина Борзова
Транслювала матч "Динамо" - "Барселона": Як депутатка "Слуги народу" порушила закон України на матчі Ліги чемпіонів
18:16
Уряд спростив процедуру подання заявки на грошову допомогу для ВПО - це можна буде робити в "Дії"
18:15
Facebook
Громадянам Узбекистану обмежили доступ до Facebook, Telegram та інших соцмереж
18:07
Міхеїл Саакашвілі
Мати Саакашвілі про наслідки голодування сина: "Втратив 20 кілограмів ваги"
17:56
панама поліція
На вечірці на тему "Гри в кальмара" в Панамі загинуло 8 людей
17:54
Збірна України, хокей
ЧС-2022 з хокею: розклад матчів збірної України
17:40
Зоряна Скалецька
"Потрібно об'єднуватися проти проблеми, а не сіяти страх і плітки": Скалецька про акції "антивакцинаторів"
17:38
Британія ковід
У Британії випробовують препарат від постковідного синдрому
17:37
ООС
Від початку доби окупанти двічі обстріляли українські позиції, втрат немає
17:20
Наталка Музика та Семен Семенченко
СБУ повідомила про підозру дружині Семенченка через "розкрадання" коштів благодійного фонду батальйону "Донбас"
17:06
Давид Арахамія
Арахамія засудив мітинг "антивакцинаторів" та порадив їм сходити до ковідних лікарень
16:59
COVID як зброя. Як люди Медведчука та Росія множать антивакцинаторів в Україні
16:58
НАБУ й СБУ підтвердили обшуки в податківців через "скрутки"
16:57
Мінкульт
Україна включила 31 російського артиста до списку осіб, які загрожують нацбезпеці
16:55
"Шахтар" U-19
"Реал" переміг "Шахтар" у юнацькій Лізі УЄФА
16:42
вакцина
ВООЗ схвалила нову COVID-вакцину COVAXIN
16:39
Укравтодор
Влада планує витратити на розвиток мережі доріг у наступному році понад 124 млрд грн, - Мінфін
16:34
Олексій Резніков
Зеленський вніс до Ради подання про призначення Резнікова міністром оборони
16:32
На Дніпропетровщині поліція затримала злочинців, які збували наркотики на 1,5 млн грн щомісяця
16:27
В Росії біля Іркутська розбився літак Ан-12
15:51
Владислав Сіренко
Екстренер Усика спрогнозував, як складеться бій чемпіона з непереможним українцем
15:50
Давид Арахамія
У четвер Рада голосуватиме щодо чотирьох кандидатів у міністри, - Арахамія
15:47
Зеленський
Зеленський доручив уряду розробити програму підтримки бізнесу під час посилення карантину
15:29
Експортно-кредитне агентство
"Через незадовільну діяльність": Любченко перед відставкою звільнив керівництво Експортно-кредитного агентства
15:25
"Низький вам уклін, ми єдиний народ": учасниця мітингу антивакцинаторів подякувала росіянам за грошову підтримку
15:16
осінь
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про поривчастий вітер і потепління
15:11
Віктор Циганков
У Іспанії порадили Циганкову тікати з "Динамо"
15:04
Instagram
Instagram заблокував сторінку окупаційної влади Севастополя
15:00
Белсат
У Білорусі телеканал "Белсат" визнали "екстремістським формуванням"
15:00
Правоохоронці прийшли з обшуками до голови Податкової Олейнікова, - Бутусов
14:52
Андрій Осадчук
За кошти бюджету купують голоси монобільшості та її сателітів, − нардеп Андрій Осадчук
14:48
Заарештовано пособницю "ДНР", яка ховала вибухівку в борошні
14:44
Ісмаїлі у матчі ЛЧ проти "Реалу"
"Реал" - "Шахтар": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів
14:36
кіберполіція
Кіберполіція затримала ще одного "умільця", який підробив "Дію": на його канал підписалися понад 20 тис. осіб
14:28
іпотека
Банки уклали 1 тис. договорів за програмою доступної іпотеки на загальну суму понад 860 млн грн
14:14
Олександр Усик
Усик спантеличив планами стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV