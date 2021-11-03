Уряд призначив т. в. о. глави Міндовкілля та погодив низку кандидатур у керівництво держорганів і підприємств

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.



"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України на Стрільця Руслана Олександровича", - написав Мельничук.



Крім того, уряд призначив або погодив призначення у керівництво державних органів і підприємств ще низки людей:

Зборовського Євгена Сергійовича - головою Державної служби України з безпеки на транспорті;

Лоссовського Ігоря Євгеновича - заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті;

Канцурака Віктора Васильовича - державним секретарем міністерства аграрної політики та продовольства України;

Лактіонову Тетяну Юріївну - заступником голови Національної соціальної сервісної служби України;

Бобровицького Олександра Михайловича - головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;

Бірюкова Андрія Віталійовича - заступником голови Сумської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Самініну Ольгу Валеріївну - на посаду директора державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт";

Медведика Олександра Федоровича - на посаду директора державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт".

Водночас уряд звільнив Авраменко Катерину Валентинівну з посади держсекретаря міністерства аграрної політики та продовольства України, Канцурака Віктора Васильовича - з посади заступника голови Державної екологічної інспекції України, Мальованого Андрія Миколайовича - з посади голови Державної екологічної інспекції України.