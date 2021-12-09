Уряд продовжив дію проєкту щодо платних камер у СІЗО до 2022 року
9 грудня Кабінет міністрів продовжив термін реалізації проєкту про платні камери СІЗО до 22 квітня 2022 року
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.
За інформацією Мін'юсту, від початку реалізації проєкту послугою платних СІЗО скористалися 1099 разів, загальна сума доходів склала 6105,6 тис. грн. Завдяки цьому також відремонтували 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць.
Урядовці ухвалив рішення про продовження терміну дії проєкту до 22 квітня 2022 року.
- У 2020 році з'явилися перші платні камери СІЗО з поліпшеними умовами.
- Згодом Мін'юст запустив систему подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО.
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