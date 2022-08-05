Уряд схвалив постанову про надання держпослуг в автоматичному режимі

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

"Це дозволить нам швидко запускати автопослуги, а українцям менше спілкуватися з чиновниками. Також завдяки постанові мінімізується корупція та людський фактор, наприклад, відмова в послузі без вагомої причини. Замість очікування рішення держслужбовця заявка буде оброблятися онлайн автоматично", - йдеться у повідомленні.

За таким принципом працює автоматична реєстрація ФОП. За даними Мінцифри, це найшвидша реєстрація бізнесу у світі. Повідомляють, що на заповнення заявки витрачають 10 хв та 2 секунди на її обробку.

За словами міністра Михайла Федорова, на черзі - реєстрація ТОВ для фізосіб. Наразі послуга на етапі тестування. У планах автоматизувати зміну виду діяльності та закриття ФОП на порталі Дія.

Електронний підпис в Дії відповідає європейським стандартам.Технічно Україна готова до взаємного визнання цифрових підписів з Євросоюзом.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb