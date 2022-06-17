Про це написав в телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Утворено Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України. Затверджено Положення про Координаційний штаб та його склад”, – йдеться в повідомленні.

Завданнями Координаційного штабу є сприяння діяльності із захисту прав депортованих між усіма зацікавленими сторонами, а також визначення шляхів та способів розв'язання проблемних питань таких осіб.



Відомо, що головою штабу призначена віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Також увійшли представники центральних органів виконавчої влади, силових структур, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

2 березня президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних обставин у через нове вторгнення РФ до України.

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