Уряд ухвалив рішення, що дозволить залучити грант від Німеччини на 2 млрд грн

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Сьогодні Уряд також ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн", - заявив він.

За словами прем'єра, ці кошти допоможуть Уряду продовжувати фінансування однієї з найуспішніших програм підтримки бізнесу — "5-7-9".

Він додав, що президент, Кабінет міністрів, дипломати та громадянське суспільство працюють над тим, щоб проукраїнська коаліція у світі була так само сильною та єдиною.

Зокрема, Шмигаль нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро.