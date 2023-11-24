Уряд ухвалив рішення, що дозволить залучити грант від Німеччини на 2 млрд грн
У п'ятницю, 24 вересня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
"Сьогодні Уряд також ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн", - заявив він.
За словами прем'єра, ці кошти допоможуть Уряду продовжувати фінансування однієї з найуспішніших програм підтримки бізнесу — "5-7-9".
Він додав, що президент, Кабінет міністрів, дипломати та громадянське суспільство працюють над тим, щоб проукраїнська коаліція у світі була так само сильною та єдиною.
Зокрема, Шмигаль нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро.
- 27 вересня Укргазбанк запустив програму кредитування без застави в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" Програма орієнтована на підтримку і розвиток мікробізнесу в Україні, а саме на фізичних осіб-підприємців.
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