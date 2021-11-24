Уряд ухвалив створення Національного реєстру донорів крові

Постанову ухвалили на засіданні уряду у середу, 24 листопада.



У пояснювальній записці йдеться, що постанова покликана посилити гарантовані державою безпеку та якість донорської крові, безпеку донорів та реципієнтів, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію, за допомогою Національного реєстру донорів крові.



У МОН зазначають, що реєстр становитиме частину електронної системи охорони здоров'я і стане основою для розвитку інституту донорства та забезпечення потреби медичної системи у донорській крові.



Згідно з постановою, МОЗ та НСЗУ мають ввести Національний реєстр в дію не пізніше ніж через один рік після набрання чинності цією постановою.

Нагадаємо, 21 жовтня президент Зеленський підписав Закон "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" № 931-ІХ, який визначає засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові та її компонентів, а також функціонування системи крові.