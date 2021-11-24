Уряд ухвалив створення Національного реєстру донорів крові
Кабмін завтердив постанову "Про деякі питання функціонування Національного реєстру донорів крові та компонентів крові, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію в електронній системі охорони здоров’я"
Постанову ухвалили на засіданні уряду у середу, 24 листопада.
У пояснювальній записці йдеться, що постанова покликана посилити гарантовані державою безпеку та якість донорської крові, безпеку донорів та реципієнтів, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію, за допомогою Національного реєстру донорів крові.
У МОН зазначають, що реєстр становитиме частину електронної системи охорони здоров'я і стане основою для розвитку інституту донорства та забезпечення потреби медичної системи у донорській крові.
Згідно з постановою, МОЗ та НСЗУ мають ввести Національний реєстр в дію не пізніше ніж через один рік після набрання чинності цією постановою.
- Нагадаємо, 21 жовтня президент Зеленський підписав Закон "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" № 931-ІХ, який визначає засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові та її компонентів, а також функціонування системи крові.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 30.01Продаж 30.46
- Актуальне
- Важливе