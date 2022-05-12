Уряд повинен робити більше для порятунку військових "Азову", часу мало, - наречена бійця "Азов"

Таке прохання вона висловила в етері Еспресо.



"Я хочу звернутися в Україні до нашого уряду, треба робити трохи більше, а не усвідомлювати після двох місяців, що десь щось упустили. Працювати активно, бо не ми повинні звертатися до країн всього світу з закликами до дій. Потрібно дипломатично домовлятися, бо часу дуже мало і потрібно це прискорювати. Я вірю, що в них все вийде, бо разом на двох фронтах результати будуть швидше, ніж коли якісь жінки будуть щось просити", - наголосила вона.

Науменко розповіла, що дружини бійців "Азову", у боротьбі за свободу своїх чоловіків, звертаються по допомогу до різних країн.