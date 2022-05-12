Захисники Маріуполя звернулися по допомогу до Ілона Маска
Українські військові, які тримають оборону на заблокованому заводі "Азовсталь" у Маріуполі звернулися по допомогу до засновника SpaceX Ілона Маска
Звернення оприлюднив один із захисників Маріуполя, командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій "Волина" у twitter.
"Ілон Маск, люди кажуть, що ви прийшли з іншої планети, щоб навчити людство вірити в неможливе. Наші планети розташовані поруч, тому що я живу там, де вижити майже неможливо. Допоможіть нам вибратися з "Азовсталі" до країни-посередника. Якщо не ви, то хто? Дайте мені підказку", - написав Сергій "Волина".
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