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Уряд вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту. Що змінилося

19 серпня, 2023 субота
16:11
Суспільство укриття

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд вдосконалив облік захисних споруд цивільного захисту: їм надали статус стратегічних для забезпечення захисту населення

Про це Шмигаль написав у telegram

За словами прем'єр-міністра, сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення будуть братися на облік обов'язково. Крім того, на час воєнного стану будівництво нових споруд прискорять. 

Зазначається, що змінювати функціональне призначення об’єктів фонду захисних споруд під час приватизації чи відчуження забороняється.

"Забезпечується безперешкодний цілодобовий доступ людей до захисних споруд. Перевірки стану, в якому перебувають ці об’єкти, будуть проводитися систематично. Місцева влада зобов’язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах. Наша мета – максимальна безпека людей і захист від усіх можливих загроз, які створюють російські терористи", - наголосив Шмигаль. 

  • У Києві виділили понад 500 мільйонів гривень на ремонт та збільшення кількості укриттів у закладах освіти. Це відбулося у межах міської програми "Безпечне освітнє середовище". 
Україна
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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