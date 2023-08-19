Про це Шмигаль написав у telegram.

За словами прем'єр-міністра, сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення будуть братися на облік обов'язково. Крім того, на час воєнного стану будівництво нових споруд прискорять.

Зазначається, що змінювати функціональне призначення об’єктів фонду захисних споруд під час приватизації чи відчуження забороняється.



"Забезпечується безперешкодний цілодобовий доступ людей до захисних споруд. Перевірки стану, в якому перебувають ці об’єкти, будуть проводитися систематично. Місцева влада зобов’язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах. Наша мета – максимальна безпека людей і захист від усіх можливих загроз, які створюють російські терористи", - наголосив Шмигаль.