Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

"Уряд сьогодні виділив з резервного фонду 300 млн грн для Київської та 57 млн грн для Сумської областей на першочергове відновлення", - написав він.

За словами Шмигаля, це дозволить швидко відремонтувати критично необхідні об’єкти інфраструктури, які були зруйновані під час окупації та під час останніх ракетних обстрілів.

Вранці 10 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, є загиблий. Також вибухи прогриміли і в столиці, адже росіяни атакували ракетами кілька районів.

А вранці 13 жовтня війська РФ завдали ударів дронами-камікадзе по об‘єктах критичної інфраструктури Бучанського району Київській області.

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