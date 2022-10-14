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Уряд виділив понад 350 млн грн на першочергове відновлення Київщини та Сумщини

14 жовтня, 2022 п'ятниця
16:31
Економіка

14 жовтня український уряд виділив з резервного фонду 357 млн грн для Київської та Сумської областей на першочергове відновлення

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

"Уряд сьогодні виділив з резервного фонду 300 млн грн для Київської та 57 млн грн для Сумської областей на першочергове відновлення", - написав він.

За словами Шмигаля, це дозволить швидко відремонтувати критично необхідні об’єкти інфраструктури, які були зруйновані під час окупації та під час останніх ракетних обстрілів.

  • Вранці 10 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, є загиблий. Також вибухи прогриміли і в столиці, адже росіяни атакували ракетами кілька районів.
  • А вранці 13 жовтня війська РФ завдали ударів дронами-камікадзе по об‘єктах критичної інфраструктури Бучанського району Київській області.

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Кабмін
Київщина
Сумщина
Денис Шмигаль
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