Уряд виділив понад 350 млн грн на першочергове відновлення Київщини та Сумщини
14 жовтня український уряд виділив з резервного фонду 357 млн грн для Київської та Сумської областей на першочергове відновлення
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.
"Уряд сьогодні виділив з резервного фонду 300 млн грн для Київської та 57 млн грн для Сумської областей на першочергове відновлення", - написав він.
За словами Шмигаля, це дозволить швидко відремонтувати критично необхідні об’єкти інфраструктури, які були зруйновані під час окупації та під час останніх ракетних обстрілів.
- Вранці 10 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, є загиблий. Також вибухи прогриміли і в столиці, адже росіяни атакували ракетами кілька районів.
- А вранці 13 жовтня війська РФ завдали ударів дронами-камікадзе по об‘єктах критичної інфраструктури Бучанського району Київській області.
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