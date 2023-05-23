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Головна Економіка Уряд виділяє додаткові субвенції семи областям України: на що спрямують кошти

Уряд виділяє додаткові субвенції семи областям України: на що спрямують кошти

23 травня, 2023 вiвторок
18:00
Економіка Кабмін

Уряд спрямує додаткову субвенцію у розмірі 588 млн гривень. Її розподілять між сімома областями України, які найбільше постраждали від російської агресії

Про це на засіданні уряду 23 травня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалили рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів. 588 млн гривень буде виділено бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проєктів у межах спільної з ЄІБ надзвичайної програми", - розповів він.

"Ці 26 проєктів спрямовані на відновлення лікарень, закладів освіти, ЦНАП, громадських і культурних центрів", - додав очільник уряду.

Субвенція - це окремий вид цільової грошової допомоги (дотації) місцевим бюджетам із державного бюджету. У даному випадку кошти можна витратити виключно в межах програми співпраці з Європейським інвестиційним банком.

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