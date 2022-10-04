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Уряд запровадив граничні оптові ціни на ліки, що закуповують за бюджетні кошти

4 жовтня, 2022 вiвторок
21:39
Медицина Ліки

Відповідно до нової постанови, МОЗ затверджуватиме граничні оптові ціни на усі ліки, що входять до Національного переліку і які закуповують їх за бюджетні кошти

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

4 жовтня уряд прийняв постанову "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо референтного ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти".

Очікують, що нововведення сприятиме детінізації в системі охорони здоров’я, підвищенню ефективності держрегулювання цін на лікарські засоби, які закуповуються за бюджетні кошти, та покращенню доступу до них пацієнтів. Також реферування цін дозволить зменшити витрати лікарень на закупівлю препаратів, які входять до Національного переліку лікарських засобів.

На сьогодні, компанії, які торгують медичними препаратами та засобами лише декларують зміну цін, але не обґрунтовують їх. Наразі діє держрегулювання цін лише на деякі лікарські засоби, які включені до Нацпереліку, шляхом встановлення граничних оптово-відпускних цін на основі даних про ціни на препарати у Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині.

Оскільки з початку повномасштабної війни в Україні спостерігається зростання цін на лікарські засоби, іноді – необґрунтоване, з’явилася потреба розширити чинний механізм референтного ціноутворення.

"Ефективне управління коштами з державного бюджету під час війни набуло критично важливого значення в Україні. Так само критично важливим сьогодні стало забезпечення наших громадян доступними, у тому числі за ціною, ліками. Наразі механізм референтного ціноутворення є одним з основних інструментів для встановлення граничної ціни на лікарські засоби, які фінансуються з державних бюджетів, у більшості європейських держав. А практика його застосування дасть можливість знизити ціни на лікарські засоби і покращити ефективність бюджетних витрат", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відповідно до прийнятої постанови, граничні оптово-відпускні ціни на основі референтного ціноутворення застосовуватимуть до тих лікарських засобів, що зареєстровані в Україні, включені до Національного переліку, та відповідно до державної оцінки медичних технологій  можуть закуповуватись за кошти державного бюджету.
Реєстр граничних оптово-відпускних цін на зазначені лікарські засоби, а також затвердження порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, затверджуватиме Міністерство охорони здоров’я. 

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