Уряд запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення українців дровами: деталі
Уряд за підтримки міжнародних партнерів запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення українців дровами. Він передбачає збільшення субсидії
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, уряд збільшує державну підтримку вразливих категорій населення.
"За необхідності родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких становить 7 тис. грн на домогосподарство на рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами", - сказав Шмигаль.
За словами очільника уряду, граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й становитиме 16,2 тис. грн на рік для однієї родини.
- У грудні минулого року уряд доручив передати мешканцям Харківщини й Донеччини дрова та печі-буржуйки для опалення їхніх будинків.
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