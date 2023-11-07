Уряд запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення українців дровами: деталі

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд збільшує державну підтримку вразливих категорій населення.

"За необхідності родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких становить 7 тис. грн на домогосподарство на рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами", - сказав Шмигаль.

За словами очільника уряду, граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й становитиме 16,2 тис. грн на рік для однієї родини.