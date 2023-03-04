Уряд затвердив Державну антикорупційну програму
Кабінет Міністрів України затвердив Державну антикорупційну програму
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у telegram-каналі у суботу, 4 березня.
Окрім цього, також за його словами, "сьогодні уряд затвердив Державну антикорупційну програму, яка є ключовим інструментом реалізації Антикорупційної стратегії 2021–2025. Програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію".
"Маємо розуміння, що такий важливий документ повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень. Тому будемо працювати з парламентом, з іншими стейкхолдерами, з керівниками антикорупційних органів", - зазначив Шмигаль.
Також він нагадав, що сьогодні Конкурсна комісія з обрання директора Національного антикорупційного бюро визначила і подала в КМУ свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на зайняття посади директора НАБУ.
"Тож уряд на найближчому засіданні затвердить директора бюро", - додав Шмигаль.
- 8 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління, зокрема буде запроваджено механізм громадського контролю.
- Пізніше повідомлялося, що до робочої групи зі створення антикорупційного дорадчого органу при Міністерстві оборони України доєдналися представники 13 громадських організацій.
- 26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що нині в Україні немає системної корупції, однак присутні її "поодинокі прояви".
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