Про це мовиться на Урядовому порталі.

Журналіст німецького Focus запитав прем'єр-міністра, чи став нещодавній корупційний скандал у Міністерстві оборони ознакою серйозних структурних проблем в Україні.

"Україна завершує розбудову антикорупційної інфраструктури. Інституції повноцінно функціонують і перевіряють всі рівні на предмет корупції. Суспільство змінилося внаслідок цієї війни й більше не пробачає ознак можливих правопорушень. У нас нульова толерантність до корупції. Реакція миттєва. Швидке затримання людей, підозрюваних у зловживаннях, свідчить про зміну підходу України до цих питань. Сьогодні в Україні немає системної корупції. Поодинокі прояви корупції – я наголошую на слові "поодинокі" – не толеруються, з ними негайно борються", – ствердив Денис Шмигаль.