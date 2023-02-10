Уряд звільнив шістьох заступників міністрів і заступницю голови Держагентства розвитку туризму
Кабінет Міністрів України звільнив п'ятьох заступників голови МВС України, першого заступника міністра економіки України та заступницю голови Держагентства розвитку туризму України
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
У п'ятницю, 10 лютого, рішенням Кабміну було звільнено шістьох заступників міністрів України. Серед них п'ять заступників очільника МВС Ігоря Клименка:
- Мері Акопян;
- Ігор Бондаренко;
- Катерина Павліченко;
- Богдан Драп'ятий;
- Сергій Гончаров.
Також Кабмін звільнив Дениса Кудіна з посади першого заступника міністра економіки України та Ольгу Рабійчук з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
- 10 лютого п'ять заступників очільника Міністерства внутрішніх справ України написали заяви про відставку.
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