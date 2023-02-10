Уряд звільнив шістьох заступників міністрів і заступницю голови Держагентства розвитку туризму

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У п'ятницю, 10 лютого, рішенням Кабміну було звільнено шістьох заступників міністрів України. Серед них п'ять заступників очільника МВС Ігоря Клименка:

Мері Акопян;

Ігор Бондаренко;

Катерина Павліченко;

Богдан Драп'ятий;

Сергій Гончаров.

Також Кабмін звільнив Дениса Кудіна з посади першого заступника міністра економіки України та Ольгу Рабійчук з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.