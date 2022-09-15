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USAID надасть Україні $33 млн у наступні 5 років

15 вересня, 2022 четвер
17:53
Світ екстренка

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочинає п'ятирічний проєкт підтримки фінансового сектора України на 33 млн доларів

Про це заявила заступниця голови USAID у Європі та Євразії Ерін МакКі, передає кореспондентка Суспільного.

“Фінансовий сектор України продемонстрував велику стійкість перед російською агресією в країні. Однак, тиск на нього, особливо на представників приватного сектора, зростає, оскільки зростають і ризики ведення бізнесу”, - сказала МакКі.

Зазначається, що USAID надасть Україні 33 млн доларів на підтримку фінансового сектора.

Мета проєкту полягає в тому, щоб побудувати функціональний конкурентний ринок, який відповідає стандартам Європейського Союзу та інтегрований у міжнародну фінансову систему.

Відомо, що до проєкту залучать широке коло державних органів і фінансових посередників, включно з банками, лізинговими, страховими та інвестиційними компаніями.

Особлива увага приділятиметься постачальникам фінансів у приватному секторі. Зокрема, йдеться про небанківські фінансові установи та фінансові технологічні компанії, які необхідні для підтримки конкуренції та інновацій. 

  • 13 липня USAID виділило понад 12 млн доларів на підтримку жінок, постраждалих від російського насильства. Окрім того, 20 громад зможуть розробляти та впроваджувати програми спрямовані на запобігання гендерного насилля та посилення ефективності роботи мобільних бригад на рівні своїх територій.

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