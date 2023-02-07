Про це повідомило у Facebook міністерство енергетики України.

"Ця допомога дозволить Україні збільшити постачання електроенергії до житлових будинків, лікарень, шкіл, об'єктів критичної інфраструктури тощо. Мобільна електростанція вироблена у США компанією General Electric", - йдеться у повідомленні.

Заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман зазначила, що США прагнуть допомогти українцям пройти зиму і перемогти у війні.

"Уряд США забезпечує критично важливу підтримку, мета якої – допомогти Україні та українцям пройти зимовий період і здобути перемогу у війні. USAID надало урядові України цю мобільну газотурбінну електростанцію американського виробництва для того, щоб сприяти постачанню електрики до осель, лікарень, шкіл і підприємств критичної інфраструктури. У той час, коли РФ і далі спрямовує свої удари на інфраструктурні об'єкти, це обладнання допоможе зміцнити енергобезпеку України. USAID і надалі надаватиме свою підтримку Україні, аби вона здобула перемогу у війні та переможний мир", - сказала Коулман.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав встановлення турбіни першим практичним кроком з децентралізації енергосистеми України та подякував народу і уряду США.

"Встановлення цієї турбіни стане першим практичним кроком з реалізації стратегії міністерства енергетики України щодо децентралізації енергосистеми та розбудови мереж малої генерації у нашій країні. Наразі ми зможемо забезпечити більш надійну генерацію, особливо для потреб критичної і соціальної інфраструктури, та убезпечити її, враховуючи можливі військові виклики та ризики. Ми щиро вдячні американському народу та американському уряду за постійну підтримку в кожному елементі цієї важкої війни. Щодня ми отримуємо важливу допомогу, зокрема й обладнання та матеріали для відновлення енергетичної системи країни", - сказав Галущенко.