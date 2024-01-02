"Усі до цього прийдемо": віцеспікер ВР висловився щодо мобілізації нардепів

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, мобілізація нардепів – складне питання, бо, з одного боку, хтось має ухвалювати закони, а з іншого – всі, навіть парламентарі, повинні бути готові стати на захист Батьківщини.

"Відповідей декілька тут. Є відповідь така нудна законодавчо-конституційна – більше нікому буде тоді голосувати й приймати закони, бюджет, зокрема. І це точно буде заважати перемагати, функціонуванню держави. Інша відповідь – така більш морально етична. Я думаю, якби депутати, їхні родини, оточення менше демонстрували б такої поведінки, за яку можна осуджувати в суспільстві, то це питання менше б виникало", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що вважає справедливим застосувати до депутатів ті ж підходи, що й до звичайних громадян, адже в кожного є діти, хтось має інвалідність.

"Виявиться, що можна призвати 200 людей. Ну, це навіть батальйон не буде. А є аргумент, який не сподобається людям – а платити більше доведеться. Зараз депутат отримує на руки близько 80 тисяч, а буде отримувати більш як 100, якщо воюватиме", - сказав Корнієнко.

Також він підкреслив, що в тому, аби український парламент не працював, найбільше зацікавлена Росія.

Політик стверджує, що сам він хотів би пройти курси зі створення РЕБів, дронів. Також, за словами Корнієнка, кожен українець повинен уміти надавати медичну допомогу.

"Наша каденція закінчиться рано чи пізно. А проблеми з північним сусідом можуть закінчитись набагато пізніше, ніж наша каденція. Тому тут треба розуміти, що все одно всі до цього ми прийдемо", - резюмував Корнієнко.