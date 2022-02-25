Усі ДРГ, які були в Києві, - ліквідовані,

Про це повідомили в МВС.

"Зараз, на цей момент, усі ДРГ, які виявили у Києві, знищені та зачищені. Зараз ситуація в місті більш менш стабілізувалася", - сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він зазначив, що паніки в місті немає, але є напруження.



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