Про це повідомляє Міноборони України з посиланням на начальника штабу – заступника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ бригадного генерала Сергія Собка.

"Важливо пам’ятати, що наші підрозділи та частини завжди діють у складі створених угруповань військ і сил під єдиним керівництвом. По своїй суті, вони є легкою піхотою. Тому, розуміючи це, командування приймає своєчасне рішення і забезпечує позаштатним озброєнням, таким як: міномети, протитанкові комплекси, гранатомети чи переносні зенітно-ракетні комплекси. Крім того, в бою вони мають підтримку: вогневу та артилерійську", - зазначив генерал.

Щодо професійної підготовки особового складу, то він пояснив, що більшість заходів відбуваються до виходу в район бойових дій. Проте бувають і випадки, коли позаштатне озброєння надходить вже в місцях виконання завдань. Тож командири змушені проводити допідготовку безпосередньо в тилових смугах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb