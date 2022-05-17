Усі тероборонці на передовій мають шоломи, бронежилети, аптечки і пройшли вишкіл, - заступник командувача Сил ТрО
100% військовослужбовців Тероборони ЗСУ, які залучені до ведення бойових дій, мають засоби захисту, шоломи, бронежилети і засоби для надання меддопомоги
Про це повідомляє Міноборони України з посиланням на начальника штабу – заступника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ бригадного генерала Сергія Собка.
"Важливо пам’ятати, що наші підрозділи та частини завжди діють у складі створених угруповань військ і сил під єдиним керівництвом. По своїй суті, вони є легкою піхотою. Тому, розуміючи це, командування приймає своєчасне рішення і забезпечує позаштатним озброєнням, таким як: міномети, протитанкові комплекси, гранатомети чи переносні зенітно-ракетні комплекси. Крім того, в бою вони мають підтримку: вогневу та артилерійську", - зазначив генерал.
Щодо професійної підготовки особового складу, то він пояснив, що більшість заходів відбуваються до виходу в район бойових дій. Проте бувають і випадки, коли позаштатне озброєння надходить вже в місцях виконання завдань. Тож командири змушені проводити допідготовку безпосередньо в тилових смугах.
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