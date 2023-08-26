Усик - Дюбуа: де та коли дивитися бій українця проти британця

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться у польському місті Вроцлав. Наживо його покаже Megogo. Трансляція вечора боксу з Tarczynski Arena розпочнеться о 18:15. Головна подія стартує орієнтовно о 23:00 за київським часом.

Олександр Усик (Україна) - Даніель Дюбуа (Велика Британія)

Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньо боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)

Вроцлав, Польща. Tarczynski Arena

26 серпня

Пряма трансляція на Megogo

Початок - 23:00

Еспресо проведе текстовий онлайн бою.

Як Усик та Дюбуа провели попередні поєдинки

Усик захищатиме пояси WBA, WBO та IBF. Дюбуа є володарем титулу "регулярного" чемпіона WBA.

35-річний Усик виграв усі 20 поєдинків серед професіоналів. 25-річний Дюбуа здобув 19 перемог та зазнав 1 поразки. Її йому у 2020 році завдав інший британець - Джо Джойс.

Олександр Усик у двох попередніх боях переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії. У вересні 2021 року українець відібрав у нього чемпіонські титули у Лондоні, а в серпні минулого року здолав його у Джидді (Саудівська Аравія) у реванші.

Даніель Дюбуа у попередньому бою у грудні 2022 року нокаутував Кевіна Лерену з ПАР.

25 серпня боксери пройшли процедуру зважування. Вага Усика - 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.