Усик - Дюбуа: де та коли дивитися бій українця проти британця
У суботу, 26 серпня, український боксер Олександр Усик зустрічається з британцем Даніелем Дюбуа у поєдинку за титули чемпіона світу в надважкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Поєдинок Усик - Дюбуа відбудеться у польському місті Вроцлав. Наживо його покаже Megogo. Трансляція вечора боксу з Tarczynski Arena розпочнеться о 18:15. Головна подія стартує орієнтовно о 23:00 за київським часом.
Олександр Усик (Україна) - Даніель Дюбуа (Велика Британія)
Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньо боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)
Вроцлав, Польща. Tarczynski Arena
26 серпня
Пряма трансляція на Megogo
Початок - 23:00
Еспресо проведе текстовий онлайн бою.
Як Усик та Дюбуа провели попередні поєдинки
Усик захищатиме пояси WBA, WBO та IBF. Дюбуа є володарем титулу "регулярного" чемпіона WBA.
35-річний Усик виграв усі 20 поєдинків серед професіоналів. 25-річний Дюбуа здобув 19 перемог та зазнав 1 поразки. Її йому у 2020 році завдав інший британець - Джо Джойс.
Олександр Усик у двох попередніх боях переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії. У вересні 2021 року українець відібрав у нього чемпіонські титули у Лондоні, а в серпні минулого року здолав його у Джидді (Саудівська Аравія) у реванші.
Даніель Дюбуа у попередньому бою у грудні 2022 року нокаутував Кевіна Лерену з ПАР.
25 серпня боксери пройшли процедуру зважування. Вага Усика - 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.
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