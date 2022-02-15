Усик неполіткоректно висловився про етнічне походження Ф'юрі. Відео
Український боксер Олександр Усик назвав британця Тайсона Ф'юрі "циганом" через його ромське походження
В Instagram Усик показав пояс WBA, який прибув в Україну.
Український боксер також натякнув, що він хоче завоювати титул WBC, але зараз його захопили "цигани".
"Малий, ласкаво просимо додому. Я відвезу тебе додому, ти познайомишся зі своїми братами, які на тебе довго чекають. Єдиний наш брат десь ходить... Цигани його захопили, але ми його визволимо", - сказав боксер Олександр Усик.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британець має ромське походження.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Очікувалося, що він навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, 27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний поєдинок проти Ділліана Вайта.
- 29 січня Боб Арум розповів, що бій британського боксера проти українця Олександра Усика зірвався через священний місяць Рамадан.
- 2 лютого британський боксер Ентоні Джошуа запевнив, що для того, аби взяти реванш в українця Олександра Усика, йому взагалі не потрібен тренер.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.09
Купівля 28.09Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе