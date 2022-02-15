Усик неполіткоректно висловився про етнічне походження Ф'юрі. Відео

В Instagram Усик показав пояс WBA, який прибув в Україну.



Український боксер також натякнув, що він хоче завоювати титул WBC, але зараз його захопили "цигани".

"Малий, ласкаво просимо додому. Я відвезу тебе додому, ти познайомишся зі своїми братами, які на тебе довго чекають. Єдиний наш брат десь ходить... Цигани його захопили, але ми його визволимо", - сказав боксер Олександр Усик.



Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британець має ромське походження.



Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Очікувалося, що він навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.



Нагадаємо, 27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний поєдинок проти Ділліана Вайта.

29 січня Боб Арум розповів, що бій британського боксера проти українця Олександра Усика зірвався через священний місяць Рамадан.

2 лютого британський боксер Ентоні Джошуа запевнив, що для того, аби взяти реванш в українця Олександра Усика, йому взагалі не потрібен тренер.

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