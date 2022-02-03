Джошуа перед реваншем зробив зухвалу заяву про Усика та нового тренера
Британський боксер Ентоні Джошуа запевнив, що для того, аби взяти реванш в українця Олександра Усика, йому взагалі не потрібен тренер
Про це промоутер британця Едді Хірн розповів YouTube-каналу MMAFightingonSBN.
За його словами, Ентоні Джошуа заявив йому, що зможе перемогти Олександра Усика навіть без тренера.
"Джошуа хоче бій з Усиком, тому він зробив зміни у своєму тренерському штабі. Коли минулого понеділка ми говорили, він сказав мені: я поб'ю Усика. Потім я його запитав: ти ж ще не почав працювати зі своїм новим тренером? Він відповів, що поб'є Усика і без тренера. Тож у Ентоні бойовий настрій, він має важкий поєдинок", – розповів Хірн.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
- Нагадаємо, 20 жовтня 2021 року повідомлялося, що Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика розпочав пошуки нового тренера.
- 29 січня стало відомо, що Усик та Джошуа проведуть реванш у червні 2022 року.
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