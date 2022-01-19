Усик порахував, скільки отримає за бій з Джошуа

Про це важковаговик розповів у інтерв'ю Маші Єфросиніній в YouTube.

За словами Усика, йому важко одразу підрахувати, скільки він заробив за бій з Джошуа.

"Я нещодавно прочитав, що мій гонорар повинен становити близько $17-18 млн. Але це не відповідає дійсності. Мені 20% із цього поєдинку дістанеться. Це мені, а потім уже промоутери та моя команда отримують з цього. Ідуть витрати: підготовки, проживання, харчування. Я оплачую своїх спаринг-партнерів. Хороший спаринг-партнер на тиждень приблизно $1,5 тис. коштуватиме. А він приїжджає на два, три, п'ять тижнів", - розповів Усик.

Він додав, що остаточна сума гонорару залежатиме й від кількості проданих платних трансляцій (PPV), від яких боксери також отримують свій відсоток.

"Наш поєдинок подивилося близько мільйона глядачів. Наприклад, 25 фунтів коштує одна трансляція. Мільйон купили – це 25 млн фунтів. Половину забирає провайдер. Потім приходять до спортсменів 10 млн. Із них 20% — мої. Це 2 млн. Я заплатив податки, у Британії це 20% – 400 тис. "полетіло", - пояснив Усик.

Раніше повідомлялося, що гарантований гонорар Усика за перший бій з Джошуа склав 3 млн фунтів ($4,1 млн), а британець заробив 15 млн фунтів ($20,5 млн). Гонорари у поєдинку розподілялися у пропорції 80 на 20 на користь британця.

Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Раніше стало відомо, що Джошуа гарантовано отримає за поєдинок з Усиком 15 млн фунтів ($20,5 млн).

