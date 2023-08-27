Усик присвятив перемогу над Дюбуа ЗСУ та Україні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Дякую вам за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ", - сказав Олександр Усик після перемоги.

Бій Усик - Дюбуа розпочався після опівночі, 27 серпня, у польському Вроцлаві. На кону було звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньо боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Даніель Дюбуа брудно пробив нижче пояса Олександра Усика. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти в тяму.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти".

Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Еспресо.TV провів текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа. Хронологію поєдинку можна прочитати за посиланням.