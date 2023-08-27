Усик присвятив перемогу над Дюбуа ЗСУ та Україні
У суботу, 26 серпня, український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у поєдинку за титули чемпіона світу в надважкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дякую вам за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ", - сказав Олександр Усик після перемоги.
Бій Усик - Дюбуа розпочався після опівночі, 27 серпня, у польському Вроцлаві. На кону було звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньо боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)
Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Даніель Дюбуа брудно пробив нижче пояса Олександра Усика. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти в тяму.
Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти".
Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.
Еспресо.TV провів текстову онлайн-трансляцію бою Усик - Дюбуа. Хронологію поєдинку можна прочитати за посиланням.
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