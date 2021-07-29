Усик розповів, з якої причини ледве не завершив кар'єру
Український боксер Олександр Усик заявив, що після поразки на Олімпіаді-2008 ледве не завершив кар'єру
Про це він заявив у етері UA:Перший, повідомляє Еспресо.TV.
За словами Олександра Усика, після поразки на Олімпіаді-2008 від італійця Клементе Руссо, він хотів кинути бокс, проте його від цього кроку відрадив батько.
"Я після пекінської Олімпіади взагалі хотів піти з боксу та на деякий час з нього пішов. Але мій батько сказав, Санечка, якщо ти будеш здаватися зараз, то в житті ніколи не досягнеш результатів. Давай, зберися, йди працюй, їдь на наступні Олімпіаду та бери там золото. Потрібно працювати. Відпочиньте, але тоді не будете першими", - розповів Усик, який став олімпійським чемпіоном у 2012 році у Лондоні в категорії до 91 кг, а на професійному рингу став абсолютним чемпіоном світу.
Українець проведе наступний бій 25 вересня у Лондоні проти британця Ентоні Джошуа.
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.
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