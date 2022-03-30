Усик – це особистість планетарного масштабу. Він об'єднає світ навколо України, - промоутер Красюк про бій українця з Джошуа
Промоутер Олександр Красюк заявив, що бій Олександра Усика проти Ентоні Джошуа зможе об'єднати світ навколо України
Про це повідомляє Obozrevatel.com.
"Усик – це особистість планетарного масштабу. Спорт глобальний, і Сашко має унікальну можливість і світову трибуну для того, щоб закликати весь світ об’єднається навколо України з метою зупинити війну і повернути мир у нашому домі. Вся планета має знати, що Україна – це країна вільних, сильних, високодуховних та вольових людей. Мало хто має можливості донести такі меседжі. І Олександр робить це через спорт", - сказав Олександр Красюк.
За словами промоутера, зараз Усик є мотивованим.
"Олександр прийняв непросте, але правильне рішення. Його мета виходить далеко за межі рингу. Моральний дух на висоті, мотивація зашкалює. З Божою допомогою переможемо. Саудівську Аравію ми справді розглядаємо як майданчик для проведення реваншу. Але цифра у $120 млн гонорару не є автентичною", – сказав Красюк.
Українець 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
В Усика було право покинути в умовах воєнного стану Україну, оскільки в нього троє неповнолітніх дітей. Одразу після повномасштабного російського вторгнення боксер вступив у тероборону.
- Нагадаємо, 25 березня Усик заявив, що проведе бій проти Джошуа, адже таким чином він більше допоможе нашій країні, ніж у теробороні.
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