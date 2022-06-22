Усик втратив на війні близьких людей і друзів

Про це повідомляє Boxing Scene.

За словами Усика, що війна в Україні додатково не мотивує його на бій з Ентоні Джошуа.

"Мої друзі та близькі мені люди загинули на війні. Коли так багато людей страждає, не уявляю, як це може вплинути на щось позитивно. Я пробув там місяць і на власні очі побачив, що трапилося. Літають ракети та винищувачі. Це жах", – сказав український боксер.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа.

Повторний бій Усик - Джошуа пройде 20 серпня у Саудівській Аравії.

21 червня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш у Олександра Усика.

21 червня Усик та Джошуа провели першу дуель поглядів перед другим поєдинком.

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