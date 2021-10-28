Усик запевнив, що уникне помилки, яка згубила Руїса у реванші з Джошуа

Про це Усик розповів у інтерв'ю Daily Mail.

За його словами, він не збирається святкувати перемогу над Джошуа, як це у 2019 році робив Руїс, який закинув тренування та розгубив перед реваншем форму.

"Не маю наміру святкувати перемогу над Джошуа так, як це робив Енді Руїс. Навіть зараз за обіднім столом поки всі насолоджуються вином, я продовжую насолоджуватися смаком негазованої води", – сказав Усик.

Він додав, що у Лондоні відсвяткував перемогу над Джошуа смачною їжею.

"Після перемоги повернулися до готелю. Мені замовили смачну їжу. Залишився в номері, спробував заснути, але так і пролежав без сну в ліжку аж до ранку. Що їв? Курячий суп та гречку з грибами", - розповів Усик.

Влітку 2019 року Руїс сенсаційно нокаутував Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули, проте поступився британцю у реванші.

Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).