Усик заявив, що йому пропонували гроші за "здачу" чемпіонського бою
Український боксер Олександр Усик заявив, що йому пропонували 300 тис. євро за поразку у фіналі чемпіонату світу-2011 серед аматорів
Про це Усик заявив у інтерв'ю польському виданню Przeglad Sportowy.
Український боксер підтвердив, що перед фіналом любительського чемпіонату світу-2011 у Баку отримав пропозицію "здати" бій азербайджанцю Теймуру Мамедову.
"Так, мені запропонували 300 тис. євро. Напевно, це були місцеві хлопці. До мене прийшов чоловік і сказав, що пропонують саме таку суму. Я не погодився. Чи мобілізувало мене це перед фіналом? Я думав, що тепер 300 тис. євро можна розділити між трьома суддями, і тоді вони виконуватимуть свою брудну роботу. Велика арена серед глядачів – президент Азербайджану. Я вийшов на ринг з думкою, що треба дуже сильно бити. Дякувати Богу, їм не вдалося", - сказав Усик, який переміг Мамедова та здобув золоту нагороду.
-
Нагадаємо, 12 грудня Олександр Усик зустрівся з Тайсоном Ф'юрі під час бою Василя Ломаченка у Нью-Йорку.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.1
-
EUR
Купівля 30.19Продаж 30.6
- Актуальне
- Важливе