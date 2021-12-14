Усик заявив, що йому пропонували гроші за "здачу" чемпіонського бою

Про це Усик заявив у інтерв'ю польському виданню Przeglad Sportowy.

Український боксер підтвердив, що перед фіналом любительського чемпіонату світу-2011 у Баку отримав пропозицію "здати" бій азербайджанцю Теймуру Мамедову.

"Так, мені запропонували 300 тис. євро. Напевно, це були місцеві хлопці. До мене прийшов чоловік і сказав, що пропонують саме таку суму. Я не погодився. Чи мобілізувало мене це перед фіналом? Я думав, що тепер 300 тис. євро можна розділити між трьома суддями, і тоді вони виконуватимуть свою брудну роботу. Велика арена серед глядачів – президент Азербайджану. Я вийшов на ринг з думкою, що треба дуже сильно бити. Дякувати Богу, їм не вдалося", - сказав Усик, який переміг Мамедова та здобув золоту нагороду.

Нагадаємо, 12 грудня Олександр Усик зустрівся з Тайсоном Ф'юрі під час бою Василя Ломаченка у Нью-Йорку.

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