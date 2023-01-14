Про це Усик розповів під час етеру в Instgaram.

"Деякі панове на своєму ТБ кричать, який я негідник. Соловйов, я до тебе звертаюся. Ти знаєш, як закінчив Геббельс? За деякими даними, вони з дружиною наклали на себе руки. А перед цим дружина отруїла своїх шістьох дітей", - нагадав Усик.

Він наголосив, що Україна сама визначатиме, до яких блоків їй приєднуватися.

"Так, я, можливо, і клоун, і ще хтось. Але коли ви про червоні лінії розповідаєте. Суверенна держава може йти куди завгодно – в НАТО, не в НАТО. І ми по суті хочемо йти в НАТО, це наша мета. Чому ми, суверенна держава з прапором, з президентом, зі своїм народом, не можемо обирати, куди йти?" – запитав Усик.

Він нагадав, що Росія давала обіцянку про збереження цілісності України та не виконала її.

"Ви згадуєте мені Донбас? Якби ви не прийшли на Донбас, в український Донецьк, то не було б смертей. Якби ви нахабно не забрали Автономну республіку Крим, то всього цього не було б. А ви розповідаєте нам які ми погані", - сказав Усик.

11 січня Олександр Усик заявив, що залишається вірним УПЦ МП з митрополитом Онуфрієм, але назвав Росію ворогом нашої країни.

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