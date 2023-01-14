Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова та нагадав йому про долю Геббельса
Український боксер Олександр Усик звернувся до пропагандиста Володимира Соловйова та нагадав росіянину про долю його нацистського колеги Йозефа Геббельса
Про це Усик розповів під час етеру в Instgaram.
"Деякі панове на своєму ТБ кричать, який я негідник. Соловйов, я до тебе звертаюся. Ти знаєш, як закінчив Геббельс? За деякими даними, вони з дружиною наклали на себе руки. А перед цим дружина отруїла своїх шістьох дітей", - нагадав Усик.
Він наголосив, що Україна сама визначатиме, до яких блоків їй приєднуватися.
"Так, я, можливо, і клоун, і ще хтось. Але коли ви про червоні лінії розповідаєте. Суверенна держава може йти куди завгодно – в НАТО, не в НАТО. І ми по суті хочемо йти в НАТО, це наша мета. Чому ми, суверенна держава з прапором, з президентом, зі своїм народом, не можемо обирати, куди йти?" – запитав Усик.
Він нагадав, що Росія давала обіцянку про збереження цілісності України та не виконала її.
"Ви згадуєте мені Донбас? Якби ви не прийшли на Донбас, в український Донецьк, то не було б смертей. Якби ви нахабно не забрали Автономну республіку Крим, то всього цього не було б. А ви розповідаєте нам які ми погані", - сказав Усик.
- 11 січня Олександр Усик заявив, що залишається вірним УПЦ МП з митрополитом Онуфрієм, але назвав Росію ворогом нашої країни.
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