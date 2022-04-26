Усика схиляють до поступок у найпринциповішому питанні щодо реваншу з Джошуа

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Хірна, наразі розглядаються дві локації проведення поєдинку - Близький Схід та Велика Британія, де категорично відмовлявся битися Усик.

"Ми ведемо переговори з низкою арен на Близькому Сході та у Великій Британії, також ми звертали увагу на Америку, однак не думаю, що там відбудеться бій", - сказав Хірн.

Він додав, що найбільш ймовірною датою зустрічі залишається 23 липня.

Раніше промоутер Джошуа пояснив, що Усик нізащо не погодиться провести реванш у Британії, оскільки втратить передбачену контрактом виплату за організацію поєдинку та заробить вдвічі менше грошей.

Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.

8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.

12 квітня повідомлялось, що Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти Ентоні Джошуа у Великій Британії.

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