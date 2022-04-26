Усика схиляють до поступок у найпринциповішому питанні щодо реваншу з Джошуа
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що другий бій британця з Олександром Усиком може відбутися у Великій Британії, попри бажання українця боксувати на Близькому Сході
Про це повідомляє BoxingScene.
За словами Хірна, наразі розглядаються дві локації проведення поєдинку - Близький Схід та Велика Британія, де категорично відмовлявся битися Усик.
"Ми ведемо переговори з низкою арен на Близькому Сході та у Великій Британії, також ми звертали увагу на Америку, однак не думаю, що там відбудеться бій", - сказав Хірн.
Він додав, що найбільш ймовірною датою зустрічі залишається 23 липня.
Раніше промоутер Джошуа пояснив, що Усик нізащо не погодиться провести реванш у Британії, оскільки втратить передбачену контрактом виплату за організацію поєдинку та заробить вдвічі менше грошей.
Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
- 8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.
- 12 квітня повідомлялось, що Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти Ентоні Джошуа у Великій Британії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.91
Купівля 30.91Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.04Продаж 34.43
- Актуальне
- Важливе