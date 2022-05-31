Усіх гірників, заблокованих під землею на Донеччині, підняли на поверхню

Про це повідомило Суспільне, з посиланням на голову Торецького теркому профспілок Василь Щербань.

"Ми використали спеціальні генератори, які завжди підготовлені. Всіх шахтарів підняли на поверхню 29 травня. Напруга є. Шахта працює", - йдеться у повідомленні.

Гірників підняли на поверхню на шахтах "Центральній" та "Торецькій".

Відзначимо, на Донеччині 115 гірників залишились під землею у двох шахтах через знеструмлення населених пунктів.

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