Усіх гірників, заблокованих під землею на Донеччині, підняли на поверхню
Всіх 115 гірників, які залишились під землею через знеструмлення населених пунктів Донеччини 29 травня, підняли на поверхню
Про це повідомило Суспільне, з посиланням на голову Торецького теркому профспілок Василь Щербань.
"Ми використали спеціальні генератори, які завжди підготовлені. Всіх шахтарів підняли на поверхню 29 травня. Напруга є. Шахта працює", - йдеться у повідомленні.
Гірників підняли на поверхню на шахтах "Центральній" та "Торецькій".
- Відзначимо, на Донеччині 115 гірників залишились під землею у двох шахтах через знеструмлення населених пунктів.
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