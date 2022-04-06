Усіх противників вступу України в НАТО треба везти в Бучу. Побачивши злочини росіян, змінить думку навіть Макрон, - Фірсов
Політик, доброволець Територіальної оборони міста Києва Єгор Фірсов вважає, що усіх противників вступу України в НАТО та прихильників Росії треба везти в Бучу, адже коли вони побачать злочини росіян на власні очі, думка зміниться абсолютно у всіх, навіть у президента Франції Макрона
Боєць ТрО розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Одразу після побаченого в Бучі я озвучив ідею, що всіх цих скептиків або політиків, які дотримуються не досить проукраїнської риторики, кажуть, що Україні не місце в НАТО, - їх треба запрошувати всіх і везти прямо в Бучу. Щоб вони через своє серце, через свою голову пропустили це все", - зазначив Фірсов.
На думку політика, якби президент Франції Макрон, до прикладу, побачив жахіття й пробув добу в Бучі, він би кардинально змінив свою позицію щодо Росії.
"Якби умовний Макрон просто поспілкувався з людьми й побачив на власні очі, що відбулося в Бучі, він би не зміг декілька ночей заснути, адже такого жахіття він у своєму житті ще не бачив. І, можливо, тоді б у нього була чітка і жорстка, виключно проукраїнська риторика. Тоді були б і максимально жорсткі санкції щодо Росії, закриття неба над Україною і надання нам зброї. На жаль, зараз навіть ті жахіття, які відбулися в Бучі, для світу не є якимось таким аргументом, щоб чітко зрозуміти, що Путін є терористом", - зауважив Єгор Фірсов.
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