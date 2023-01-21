Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"З точки зору жорстокої реальної політичної перспективи, Китай задоволений тим, що війна ще деякий час триватиме. Він риторично підтримує Росію, звинувачуючи Сполучені Штати в розширенні НАТО та виправдовуючи російське вторгнення в Україну. Я думаю, що китайському керівництву зовсім не подобається, що Україна так страждає, що російські війська чинять воєнні злочини, і ми точно знаємо, що його найбільше турбує те, що Путін дійсно може вдатися до застосування ядерної зброї. Це неприйнятно для Сі Цзіньпіна і для Китаю. Але поки Путін не переступив цей поріг, я думаю, що Сі Цзіньпін уже підрахував, що продовження війни вигідне Китаю, тому що і США, і Європа зараз зайняті Україною, що позначається на їхніх економіка", - пояснив Брайза

Дипломат переконаний, що Китай може відмовитись від підтримки Російської Федерації, коли відчує, що Україна перехопить фінальну ініціативу на полі бою

"Проте, як ми бачили на прикладі політики "нульового ковіду", Сі Цзіньпін може розвернути свій курс на 180 градусів, коли трапляється щось драматичне, наприклад загальнонаціональні протести проти нього і проти його політики "нульового ковіду". Тож чим більше Україна досягатиме успіху на полі бою і чим сильнішою залишатиметься єдність трансатлантичної спільноти та її союзників в Австралії та Японії, тим імовірніше, що Китай почне відступати від своєї підтримки Росії й висловлювати бажання примкнути на бік тих, хто переможе. Через перебудову геополітичної сили, а Росія більше не може вважатися великою державою, Китай захоче скористатися новими економічними можливостями, які з'являться внаслідок цього. Отже, все залежить від перемоги України на полі бою, і саме в цьому напрямку зараз рухаються події", - додав він.