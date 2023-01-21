Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Успіхи України на полі бою відштовхують Китай від Росії, - дипломат Брайза
Ексклюзив

Успіхи України на полі бою відштовхують Китай від Росії, - дипломат Брайза

21 січня, 2023 субота
13:41
війна з Росією Путін і Сі Цзіньпін

Ексрадник державного секретаря США Метью Брайза вважає, що успіхи української армії на полі бою змусять Сі Цзіньпіня відмовитись від підтримки Росії

Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"З точки зору жорстокої реальної політичної перспективи, Китай задоволений тим, що війна ще деякий час триватиме. Він риторично підтримує Росію, звинувачуючи Сполучені Штати в розширенні НАТО та виправдовуючи російське вторгнення в Україну. Я думаю, що китайському керівництву зовсім не подобається, що Україна так страждає, що російські війська чинять воєнні злочини, і ми точно знаємо, що його найбільше турбує те, що Путін дійсно може вдатися до застосування ядерної зброї. Це неприйнятно для Сі Цзіньпіна і для Китаю. Але поки Путін не переступив цей поріг, я думаю, що Сі Цзіньпін уже підрахував, що продовження війни вигідне Китаю, тому що і США, і Європа зараз зайняті Україною, що позначається на їхніх економіка", - пояснив Брайза

Дипломат переконаний, що Китай може відмовитись від підтримки Російської Федерації, коли відчує, що Україна перехопить фінальну ініціативу на полі бою

"Проте, як ми бачили на прикладі політики "нульового ковіду", Сі Цзіньпін може розвернути свій курс на 180 градусів, коли трапляється щось драматичне, наприклад загальнонаціональні протести проти нього і проти його політики "нульового ковіду". Тож чим більше Україна досягатиме успіху на полі бою і чим сильнішою залишатиметься єдність трансатлантичної спільноти та її союзників в Австралії та Японії, тим імовірніше, що Китай почне відступати від своєї підтримки Росії й висловлювати бажання примкнути на бік тих, хто переможе. Через перебудову геополітичної сили, а Росія більше не може вважатися великою державою, Китай захоче скористатися новими економічними можливостями, які з'являться внаслідок цього. Отже, все залежить від перемоги України на полі бою, і саме в цьому напрямку зараз рухаються події", - додав він.

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 лютого здійснить візит до Пекіна та зустрінеться з новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Видання Politico пише, що серед питань порядку денного буде війна в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Китай
російська армія
ЗСУ
окупанти
Сі Цзиньпін
Читайте також:
США Україна
20 січня, 2023 п'ятниця
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
Дмитро Пєсков
16 січня, 2023 понедiлок
У Путіна відреагували на удар по будинку у Дніпрі і пригрозили наслідками постачання Україні танків
20 січня, 2023 п'ятниця
Розвідка Німеччини висловила занепокоєння втратами ЗСУ в боях за Бахмут, назвавши їх значними
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.82
    Купівля 39.82
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 43.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
21 січня
13:30
Танк Leopard 2A4 іспанської армії
Очільники МЗС країн Балтії закликали Німеччину передати Україні танки Leopard
13:15
розмінування, нерозірвані боєприпаси та міни
У Херсонській області електрик підірвався на міні, - ОВА
13:02
окупанти, орки
Російські диверсанти вчергове намагалися перетнути кордон із Сумщиною, - ОВА
12:43
Китай COVID-19
У Китаї 80% населення заразилися COVID-19, - Reuters
12:37
Дмитро Медведєв
Медведєв вигадав нову назву для війни РФ проти України
12:37
російська цистерна із зафарбованим написаом "русский мир"
В Естонію не пропустили цистерни з РФ з написом "русский мир"
12:22
окупанти оркі російська армія
Американський генерал Годжес оцінив здатність РФ перехопити ініціативу на полі бою
12:05
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росія скоротила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: нині можливий залп становить 36 "калібрів"
12:02
Дані Алвес
Найтитулованішого футболіста світу погнали з клубу після арешту за звинуваченнями у сексуальних домаганнях
12:02
Туреччина
Візит міністра оборони Швеції до Анкари скасували через антитурецькі протести у Стокгольмі
12:01
OPINION
Mason Lemberg
Про Арестовича і "відосик" з КамАЗом
11:42
Світло
Укренерго: атака РФ 14 січня пошкодила теплові електростанції, дефіцит в енергосистемі лишається суттєвим
11:35
Бен Ходжес
Генерал США Ходжес назвав ключову умову звільнення Криму влітку 2023 року
11:14
"Російський дім" у Берліні
"Російський дім" у Берліні підозрюють у порушенні санкцій ЄС
10:42
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі
Промоутер заявив, що бій Усика проти Ф'юрі доведеться відкласти
10:26
Ексклюзив
на фото: уламки
Авіакатастрофа в Броварах: гелікоптери цієї моделі мають не найкращу репутацію, - редактор проєкту "Наші гроші" Ніколов
10:20
Leopard 2
Міноборони Чехії заперечило інформацію про готовність передати Україні танки Leopard 2
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 січня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:02
OPINION
Ольга Лень
Кремль тестить тему ядерних випробувань
10:00
За добу росіяни обстріляли 21 населений пункт Запорізької області: зруйновано 18 будинків
09:44
США підтримають передачу винищувачів F-16 союзниками Україні, - американський посол при ОБСЄ
09:41
Ювентус, чемпіонат Італії, Серія А
З "Ювентуса" зняли 15 очок у чемпіонаті Італії з футболу
09:14
Обстріли Харківщини: через атаку РФ на Вовчанськ снаряд потрапив у будинок, є жертва й поранені
08:55
ЗСУ
ЗСУ ліквідували 120 тис. військових РФ із початку повномасштабного вторгнення
08:53
ЗСУ
Британська розвідка пояснила, чому війна РФ проти України зайшла в глухий кут
08:38
OPINION
Микола Княжицький
Уряд рятує РПЦ в Україні
08:37
За добу Росія вбила 3 мирних мешканців Донеччини, ще 4 отримали поранення
08:28
Руслан Малиновський (ліворуч)
Малиновський допоміг "Марселю" перемогти суперника "Шахтаря" у Лізі Європи
08:22
Олександр Ткаченко
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо позбавлення державних нагород артистів-зрадників, - Ткаченко
08:06
OPINION
Віктор Каспрук
Для Путіна настає 1945-й
07:53
на фото: руйнування
Уночі загарбники атакували Нікопольський район з важкої артилерії, - ОВА
07:39
Хмельницька АЕС
На Хмельницькій АЕС побудують два нових енергоблоки за технологією США, - Галущенко
07:17
БПЛА, Іран
Українське слідство не може визначити, чи іранські безпілотники використовує РФ
06:55
ракетний удар
Генштаб: за добу Росія здійснила 7 ракетних та 15 авіаційних ударів, а на окуповану Херсонщину для військових РФ прибули лікарі із Криму
06:20
Ріші Сунак
Поліція оштрафувала британського прем'єра за непристебнутий ремінь безпеки в авто, - BBC
05:57
В середмісті Москви встановлюють системи ППО
Інформаційна операція Кремля: в ISW назвали свою версію демонстративного розміщення ППО в Москві
05:32
Ілон Маск
Twitter після приходу Маска втратив уже 80% співробітників
05:04
У Берліні вимагали надати Україні танки
"Звільніть леопардів": У Берліні відбулася акція з вимогою надати танки Україні
04:36
Харківщина отримала генератори від Франції
Харківщини отримала 188 генераторів від Об'єднання теслярів Франції
04:08
Зенітка на даху Міноборони РФ
ППО в Москві встановлюють після атак дронів на авіабази під Рязанню та в Енгельсі, - Bloomberg
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV